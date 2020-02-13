В Азербайджане объявлен прием в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в резидентуру на 2020/2021 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Заявления для участия в приемном экзамене принимаются по интернету.

Прием в резидентуру по основному медицинскому образованию (базовое высшее) проводится в централизованном порядке в два тура - оценка знаний по базовым предметам; оценка знаний по предметам специальности.

Экзамен по первому туру будет проведен 19 апреля, по второму туру – 17 июля.

В каждом туре кандидатам будет представлено 100 тестовых заданий. В обоих турах правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается в один балл. Ошибочные ответы не влияют на результат экзамена.

На экзамен по оценке знаний по предметам специальности допускаются кандидаты, набравшие 40 и выше баллов.

В обоих турах на то, чтобы ответить на тестовые задания, выделяется 2,5 часа.

К конкурсу допускаются кандидаты, набравшие 50 и выше баллов в экзамене по оценке знаний по предметам специальности.

Полный текст объявления о приеме опубликован во втором номере журнала «Резидентура».

(Текст: Кямаля Сеидова)