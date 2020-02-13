Азербайджан ввел ограничение на импорт птицеводческой продукции из 12 стран

БАКУ /Trend/ - Учитывая распространение птичьего гриппа высокой патогенности в 12 странах, с начала текущего года введено ограничение на импорт в Азербайджан птиц и птицеводческой продукции с территорий стран, где зафиксированы вспышки заболевания.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в исполнительном секретариате правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в четверг Trend.

По его словам, АПБ усилило меры по борьбе с птичьим гриппом высокой патогенности и коронавирусом.

Тахмазли добавил, что каждая ввозимая в страну партия проходит лабораторную проверку.

Он напомнил, что введено временное ограничение на ввоз вышеуказанной продукции из Украины, птичий грипп высокой патогенности также обнаружен в Бранденбургской области Германии, на границе с областями Щецин и Любуске (Польша), в Баден-Вюртембергской области Германии на границе со Страсбургом. Кроме того, существует высокий эпидемиологический риск переноса в страну болезни перелетными птицами с Аравийского полуострова.

Тахмазли также добавил, что введено временное ограничение на импорт в республику птиц и птицеводческой продукции из регионов, где зарегистрированы высокопатогенный птичий грипп и "Болезнь Ньюкасла" (псевдочума или азиатская чума).

Председатель АПБ подчеркнул, что в пробах, взятых во время эпизоотологических мониторингов, проведенных в стране 13-17 января, возбудителя птичьего гриппа обнаружено не было, также не были найдены и мертвые тушки птиц или особи с симптомами болезни.

Он добавил, что с 10 по 14 февраля АПБ и соответствующие структуры проводят очередные эпизоотологические мониторинги по защите от птичьего гриппа высокой патогенности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)