Агентство пищевой безопасности Азербайджана о пищевом отравлении в Имишли

БАКУ /Trend/ - Факт вчерашнего отравления в Имишлинском района показывает, что население готовит консервированную продукцию в домашних условиях, не соблюдая технологии.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в исполнительном секретариате правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в четверг Trend.

Он напомнил, вчера в Имишли, после употребления в пищу консервированной продукции скончался один из членов семьи, двое были госпитализированы в больницу с диагнозом «пищевое отравление», где продолжают лечение.

Председатель АПБ призвал население быть чрезвычайно внимательным при изготовлении продуктов питания кустарным способом.

Он также подчеркнул, что факты отравления доняром происходят чаще всего из-за неправильного обращения людей с продуктами, которые готовят доняр: «Они не соблюдают условия хранения ряда продовольственных продуктов. В то же время, не соблюдаются санитарно-гигиенические правила при контакте с мясом и мясопродуктами, а также со скоропортящимися продуктами».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)