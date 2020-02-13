В Азербайджане подготовлен список продукции с высоким риском заражения птичьим гриппом и коронавирисом

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) подготовило список продукции с высоким риском заражения птичьим гриппом и коронавирисом.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в исполнительном секретариате правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в четверг Trend.

В списке различные виды живых птиц (однодневные цыплята, племенные, бройлерные, инкубаторные птицы и пр.), птицы зоопарков, инкубационные яйца диких птиц и дичи, столовые яйца (реализуемое в течение 25 дней) и продукты из яиц, птичье мясо (охлажденное, замороженное и др.), птицеводческая продукция, мука из птичьего мяса и костей птиц (используемая для корма), птичий пух и перья.

Что касается коронавируса, то это теплокровные и холоднокровные животные, животные зоопарков, трофеи диких животных, рыба и рыбная продукция, морепродукты (охлажденные, замороженные и пр.), домашние животные, птица и птицеводческая продукция.

Отметим, что Агентство ввело временное ограничение на импорт живого скота, рыбы и морепродуктов в республику из стран с инфекционным риском.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)