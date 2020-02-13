АПБ Азербайджана о фактах фальсификации срока годности продуктов

БАКУ/Trend/ - В результате мониторингов Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана было обнаружено, что чаще всего фальсифицируется срок годности молока и молочной продукции, а также сладостей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" сказал председатель Агентства Гошгар Тахмазли.

По его словам, в ходе проверок было установлено, что больше всего фальсифицируется срок годности именно этой продукции.

"Хочу отметить последний обнаруженный факт, когда накануне Нового года было установлено, что сфальсифицирован срок годности карамельной продукции, предназначенной для детей", - сказал Тахмазли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).