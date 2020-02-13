В Азербайджане задержаны браконьеры

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Регионального управления экологии и природных ресурсов задержаны два человека, которые занимались незаконной охотой на территориях "Гара тепе" и птицеводческого хозяйства "Яшма" в Хызынском районе.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство.

Было установлено, что это житель Сумгайыта Шахин Гадимов и житель Баку Теймур Алиев.

В отношении задержанных составлен протокол, и каждый из них оштрафован на сумму в размере 1000 манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)