В Азербайджане задержаны браконьеры
БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Регионального управления экологии и природных ресурсов задержаны два человека, которые занимались незаконной охотой на территориях "Гара тепе" и птицеводческого хозяйства "Яшма" в Хызынском районе.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство.
Было установлено, что это житель Сумгайыта Шахин Гадимов и житель Баку Теймур Алиев.
В отношении задержанных составлен протокол, и каждый из них оштрафован на сумму в размере 1000 манатов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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