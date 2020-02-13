В 2019 году в Азербайджане уничтожены сотни тонн пищевой продукции - агентство
БАКУ /Trend/ - В 2019 году Агентство пищевой безопасности (АПБ) обезвредило 103 703 тонны, 99 382 единицы продукции, уничтожило 629,3 тонны, 9734,9 литра и 152 единицы продукции, утилизировало 33 273 тонны продукции.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в четверг Trend.
АПБ продолжает проверки в сфере пищевой безопасности, ветеринарной и фитосанитарной сферах и осуществляет меры по контролю импорта и экспорта.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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