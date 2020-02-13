Минобразования Азербайджана: Привлечение молодежи к научной деятельности — один из главных приоритетов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошла церемония награждения и закрытия IX Республиканского конкурса «Ученые завтрашнего дня», сообщает в четверг Trend.

Выступая на церемонии, министр образования Джейхун Байрамов отметил, что основными приоритетами, которые стоят перед наукой и образованием, являются поддержка научно-инновационных инициатив и привлечение молодежи к научной деятельности. В соответствии с этими призывами минобразования осуществляет ряд успешных инициатив.

Министр отметил, что начались исследования по новым научным направлениям: "По информации на сегодня, в 2019 году в научной базе "Web of Science" был зарегистрирован 1581 научных исследований, из которых примерно 53% пришлось на долю вузов".

Байрамов добавил, что конкурс имеет важное значение с точки зрения поощрения инновационной и творческой деятельности молодежи, как составная часть успешной образовательной стратегии, проводимой в стране.

Затем были награждены победители конкурса.

Первого места по шести проектам и различным категориям были удостоены 11 учащихся, второго места – 29 учащихся - по 16 проектам и третьего места – 46 учащихся - по 25 проектам.

Среди победителей были отобраны семь учащихся по четырем проектам, которые будут участвовать в мае этого года на международной выставке науки и инжиниринга - İSEF в США. Они будут отправлены в США при финансовой поддержке компании BP.

Кроме того, в этом году, как и прежние годы, различные научные общества США представили 10 премий учащимся.

Отметим, что конкурс был организован при содействии минобразования, НАНА, министерства молодежи и спорта, Центра Гейдара Алиева, Республиканского комитета профсоюзов работников образования и BP.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)