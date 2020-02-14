В Азербайджане закрытие грозит 16 автовокзалам

БАКУ/Trend/ - Автовокзалы, осуществляющие незаконную деятельность, несут угрозу для жизни пассажиров.

Об этом в пятницу сказала Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова. По ее словам, по республике выявлено 16 автовокзалов, осуществляющих незаконную деятельность.

"В соответствии с положениями об автовокзалах и автостанциях, Госслужба автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий каждому автовокзалу, действующему на территории страны, в том числе частныму, выдает паспорт для осуществления официальной деятельности. Данный документ предусмотрен для определения остановок, въездных и выездных точек автобусов и законной деятельности касс на территории автовокзала. Естественно, в этих паспортах отражены определенные критерии. В соответствии с этими положениями автовокзалы и автостанции должны быть обеспечены соответствующей инфраструктурой, удобствами для пассажиров, кассами продажи билетов в кассах и так далее", - сказала Аллахъярова.

Она отметила, что из 56 автовокзалов и автостанций 16 не обеспечены паспортом.

"На предварительном этапе эти объекты будут оштрафованы на сумму 1500 манатов. Если они и после этого не получат официальной документ, то их деятельность будет пресечена" - пояснила Нурида Аллахъярова.

Она добавила, что 10 из этих 16 автовокзалов и автостанций уже ведут переговоры и предприняли ряд мер для получения официального документа. Остальные шесть были предупреждены.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)