В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки спортсменов-участников предстоящего Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку, сообщает Trend.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля.

В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день - финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

Trend представляет читателям фоторепортаж с тренировки.

(Автор: Джани Бабаева)