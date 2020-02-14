Обнародована сумма выписанных штрафов за нарушения ПДД в Азербайджане

Общество 14 февраля 2020 13:38 (UTC+04:00)
Обнародована сумма выписанных штрафов за нарушения ПДД в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В течение 2019 года в отношении нарушителей ПДД в Азербайджане было составлено 3999,1 тысячи административных протоколов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, из них 39,9 процента - за превышение скоростного режима, 22,1 процента - за нарушение правил остановки и стоянки, 10,3 процента - за нарушение требований дорожных знаков и разметки, 9,3 процента - за продолжение движения на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 3,6 процента - за управление транспортным средством с непристёгнутым ремнем безопасности, 3,5 процента - за отсутствие страхового договора по обязательному страхованию транспортных средств, остальные штрафы - за другие нарушения.

В отношении нарушителей ПДД были составлены протоколы с общей суммой штрафов в 119 миллионов манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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