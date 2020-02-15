Азербайджан продолжит усилия для интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья - замминистра

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут продолжены усилия по интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов сказал на II Конгрессе "Fərqli Fərdlər" для детей, нуждающихся в особой заботе, проводимом в Баку, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в Азербайджане решение социальных проблем детей является одним из важных приоритетных направлений социальных реформ, проводимых в стране: «Как результат проявляемой заботы, в 2019 году распоряжением главы государства дополнительно были выделены 5 миллионов манатов для детей, нуждающихся в особой заботе. За прошедший период число социальных проектов в стране превысило 220. В прошлом году был реализован отдельный социальный проект для детей с аутизмом. В рамках проекта для более чем 800 детей с аутизмом были оказаны реабилитационные услуги, и к процессу были подключены более восьми НПО. Это крайне важный проект для создания инклюзивного общества».

Керимов добавил, что в течение года дети пользуются 14 видами социальной защиты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Агаев Юсиф.)