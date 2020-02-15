В воскресенье утром в Баку ожидаются туман и морось

БАКУ/Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами туман, морось, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-4, а днем – 7-10 градусов тепла, в Баку ночью – 1-3, а днем – 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность составит ночью и днем 70-80 процентов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, относительно благоприятных для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются осадки, в горных территориях – снег, ночью и утром – местами туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Ночью – 0-5, днем – 8-13 градусов тепла, в горах ночью – 5-10 градусов мороза, днем – 0-5 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)