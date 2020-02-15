В Центре Гейдара Алиева начал работу II Конгресс "Fərqli Fərdlər"

БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в субботу начал работу II Конгресс "Fərqli Fərdlər" для детей, нуждающихся в особой заботе, сообщает в субботу Trend.

Конгресс проходит при поддержке министерства образования, труда и социальной защиты населения, Центра Гейдара Алиева, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Общественного объединения «Региональное развитие».