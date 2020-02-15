В Центре Гейдара Алиева начал работу II Конгресс "Fərqli Fərdlər"
БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в субботу начал работу II Конгресс "Fərqli Fərdlər" для детей, нуждающихся в особой заботе, сообщает в субботу Trend.
Конгресс проходит при поддержке министерства образования, труда и социальной защиты населения, Центра Гейдара Алиева, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Общественного объединения «Региональное развитие».
Азербайджан присоединяется к международному проекту "Дорога памяти" - увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны
Лента новостей
В войсках Азербайджана учения и занятия должны проводиться в дневное и ночное время, в условиях приближенных к реально боевым - министр обороны (ФОТО)
На Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Азербайджан присоединяется к международному проекту "Дорога памяти" - увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы (ФОТО)
Участвуй в викторине и выиграй приз – сюрприз для зрителей Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку
Президент Ильхам Алиев: В наших планах – обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор очень важен для нас, наших партнеров, энергетической безопасности Европы