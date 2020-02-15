В Центре Гейдара Алиева начал работу II Конгресс Fərqli Fərdlər (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в субботу начал работу II Конгресс Fərqli Fərdlər для детей с особенностями развития, сообщает в субботу Trend.

Конгресс проходит при поддержке министерства образования, труда и социальной защиты населения, Центра Гейдара Алиева, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Общественного объединения "Региональное развитие".

В этом году темой Ferqli Ferdler является аутизм. Конгресс призван привлечь максимальное внимание общества к теме аутизма, наладить диалог между родителями, специалистами и педагогами и поддержать заданный государством тренд на расширение инклюзивного образования. Спикерами конгресса выступают известные международные и азербайджанские специалисты, родители детей с аутизмом, а также люди с аутизмом, которые расскажут истории своей жизни и успехов.

Выступая на конгрессе, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Каримов отметил, что внимание к детям, нуждающимся в особой заботе, является одним из ключевых направлений государственной политики: "Дети с аутизмом относятся к числу наиболее нуждающихся в особой заботе. Для социальной реабилитации таких детей принимаются важные меры. За прошедший период в рамках проектов по развитию школ-интернатов и детских домов в учреждениях социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения (дома-интернаты номер 1 и 2) были созданы условия для реабилитации свыше 300 детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, для детей данной категории созданы новые реабилитационные и лечебно-восстановительные центры. Около 300 детей, включая детей с аутизмом, пользуются услугами социальной реабилитации в течение года. В этих учреждениях предоставляются услуги психологов, специалистов по трудотерапии, логопедии и услуг по уходу за собой".

Выступившие на мероприятии особо отметили работу, проделанную Первым вице-президентом Азербайджанской Республики, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой для всестороннего развития детей. Для всех детей, в частности, нуждающихся в особой заботе, потерявших свои семьи, или проживающих в регионах, а также пострадавших от конфликта, осуществляются различные проекты. Создан механизм серьезного контроля и мониторинга защиты прав детей, что приводит к еще большему усилению внимания соответствующих государственных структур к проблемам детей. Также создан электронный банк данных по реализации прав детей, во всех районах действуют рабочие группы по мониторингу фактов насилия в отношении детей.

Конгресс продолжил работу в панельных заседаниях.

II Конгресс Fərqli Fərdlər, посвященный детям с особенностями развития, завершится 16 февраля.

Отметим, что генеральным партнером конгресса Ferqli Ferdler выступает компания BP. Мероприятие также поддерживается такими компаниями и структурами, как Holcim Azerbaijan, BestComp Group, ACE Group Consultants, Art Trio, Credo Group, CTS Translation, Maxoffset, Konfrans Services, 158taxi, агентство DOST министерства труда и социальной защиты населения и Национальный центр гематологии и трансфузиологии.

Организаторами конгресса Ferqli Ferdler выступают компания Caspian Event Organisers и образовательная структура Edutainment.az, организационную поддержку оказывает общественное объединение Birge ve Saglam.