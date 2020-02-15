Организация Кубка мира отличная, меня все устраивает – российская гимнастка

Общество 15 февраля 2020 16:38 (UTC+04:00)
Организация Кубка мира отличная, меня все устраивает – российская гимнастка

БАКУ/Trend/ - Российская гимнастка Виктория Даниленко планирует в финале Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку усложнить свою программу, об этом она рассказала в субботу Trend.

"В квалификации первая комбинация у меня не очень получилась, во второй попытке нужно было "догнать" то, что мне не удалось в первой. Сегодня волнения как такого не было, но у каждого бывают сбои, это не всегда даже зависит от нашей подготовки. В финале буду стараться сделать все, что предусмотрено, наверно, буду усложнять программу", - сказала спортсменка.

Виктория Даниленко отметила, что это ее второй визит в столицу Азербайджана.

"В Баку все прекрасно, приезжаю сюда как в родной дом. Организация отличная, меня все устраивает. На Кубок мира мы приехали за два дня до старта соревнований, этого периода вполне достаточно для акклиматизации, ведь разница во времени у нас всего один час", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Четыре банка Азербайджана имеют кредитный портфель более миллиарда манатов
Четыре банка Азербайджана имеют кредитный портфель более миллиарда манатов
Moody’s проанализировала потенциальные экономические риски Азербайджана
Moody’s проанализировала потенциальные экономические риски Азербайджана
Грузия обнародовала объем задолженности перед Азербайджаном
Грузия обнародовала объем задолженности перед Азербайджаном
Loading Bars
Лента новостей
Эвакуированные из Китая граждане Азербайджана прибыли в Баку Общество 17:29
Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова представила свою программу в рамках Кубка мира (ФОТО) Общество 17:27
Президент Ильхам Алиев поздравил литовского коллегу Политика 17:23
Айдын Гулиев: Президент Азербайджана вписал новую страницу в историю Мюнхенской конференции Политика 17:13
На соревнования в Баку мы приезжаем как домой - олимпийский чемпион Общество 16:58
Подготовлено презентационное видео о деятельности Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ВИДЕО) Экономика 16:43
Организация Кубка мира отличная, меня все устраивает – российская гимнастка Общество 16:38
МВД: Будут предприняты все меры по пресечению незаконной акции в Баку Общество 16:35
Президент Ильхам Алиев наградил Фазиля Наджафова орденом «Шохрат» Политика 16:09
Любовный роман "замужней" Оксаны Расуловой и Шахрияра Абилова стал достоянием общественности (ФОТО) Звёздный мир 16:07
Туркменистан о перспективах внешней торговли Бизнес 15:57
ЦИК Азербайджана расследовал свыше 220 видеороликов в связи с выборами Политика 15:52
Мазахир Панахов: Допустившие серьезные нарушения участковые избирательные комиссии будут распущены Политика 15:44
Четыре банка Азербайджана имеют кредитный портфель более миллиарда манатов Финансы 15:41
ЦИК Азербайджана: Обращения в связи с нарушениями на участках должны быть отправлены в ОИК Политика 15:35
Казахстан и немецкая компания будут сотрудничать в сфере переработки материалов и отходов Бизнес 15:29
Все виды гимнастики активно развиваются в Азербайджане – зрительница Общество 15:23
Балаганное поведение Никола Пашиняна должно беспокоить в первую очередь его окружение - политолог (ВИДЕО) Политика 15:23
Помпео назвал "троянскими конями" Huawei и другие китайские компании с госучастием США 15:21
В Баку обновляются автобусы на еще одном маршруте (ФОТО) Экономика 15:21
ЦИК оставил в силе результаты голосования по 77-му Астаринскому округу Политика 15:15
Туркменистан обнародовал данные по выработке электроэнергии Энергетика 15:11
Moody’s проанализировала потенциальные экономические риски Азербайджана Финансы 15:10
TRACECA о планах на текущий год и внедрении новых решений Транспорт 15:06
Казахстан нацелен на установление партнерства с немецкой компанией в ВИЭ Энергетика 14:51
Мазахир Панахов: Деятельность ЦИК прозрачна и полностью законна Политика 14:48
Грузия обнародовала объем задолженности перед Азербайджаном Финансы 14:48
В Баку построили крупный склад для хранения продпродукции Строительство 14:47
Цена на интернет в Узбекистане значительно снизилась ИКТ 14:41
Хайко Маас обсудил с Лавровым ситуацию в Идлибе Европа 14:39
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит аккумуляторы Тендеры 14:38
В Азербайджане необходимо расширить возможности интеграции в общество детей с аутизмом - замминистра Общество 14:36
ЮГК может быть использован для экспорта газа в Европу из других прикаспийских стран - французский эксперт Энергетика 14:36
"Южный газовый коридор" сыграет важную роль в диверсификации источников поставок газа в Европу – норвежская компания Энергетика 14:30
ЦИК Азербайджана: Некоторые кандидаты вводят общество в заблуждение Политика 14:26
Джульетто Кьеза: Азербайджан, посредством «Южного газового коридора», меняет энергетическую карту Европы Политика 14:23
Рада, что Кубок мира проходит именно в Баку – украинская гимнастка Общество 14:21
Азербайджан определяет современную геополитическую ситуацию в регионе - политолог Политика 14:13
ЦИК Азербайджана примет решения по поступившим обращениям Политика 14:07
Усилия по транспортировке газа из Каспийского региона в Европу вступают в финальную стадию - Шефчович Энергетика 14:03
Число действующих в Узбекистане предприятий стремительно растет Бизнес 13:52
В Баку отметили 100-летие самого пожилого поэта в мире – секрет долголетия (ФОТО) Интервью 13:35
Азербайджан продолжит усилия для интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья - замминистра Общество 13:33
Азербайджан играет важную роль в международном спорте - посол Общество 13:33
Европа подчеркивает необходимость дальнейшего развития проекта «Южного газового коридора» Энергетика 13:32
В воскресенье утром в Баку ожидаются туман и морось Общество 13:26
Оглашены сроки завершения ремонтных работ на одном из проспектов Баку Общество 13:12
Активы и обязательства пяти банков Азербайджана превысили миллиард манатов Финансы 13:08
В войсках Азербайджана учения и занятия должны проводиться в дневное и ночное время, в условиях приближенных к реально боевым - министр обороны (ФОТО) Политика 13:05
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 12:52
В Центре Гейдара Алиева начал работу II Конгресс Fərqli Fərdlər Общество 12:52
Определились финалисты соревнований среди женщин по тамблингу Общество 12:48
На Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 12:48
Казахстан придает важное значение внедрению стандартов ОЭСР Бизнес 12:47
Ашхабад и Киев обсудили перспективы экономического сотрудничества Бизнес 12:42
Всемирный банк окажет поддержку Узбекистану по возобновляемой энергии - региональный директор Энергетика 12:42
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с исполнительным директором Всемирного банка (ФОТО) Политика 12:30
В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом Китай 12:29
Азербайджан присоединяется к международному проекту "Дорога памяти" - увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны Социум 12:27
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы (ФОТО) Политика 12:16
В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса Китай 12:12
Агентство: В Азербайджане 28 % лиц, которым оказываются услуги ОМС – дети Общество 12:11
В Грузии откроется винный культурный центр Бизнес 12:08
У Дании и Азербайджана большие перспективы сотрудничества в портовой индустрии – посол Бизнес 11:56
Азербайджанские платья и блюда вызвали большой интерес в Нигерии (ВИДЕО, ФОТО) Социум 11:56
В Гейчае реконструируется дорога местного значения (ФОТО) Транспорт 11:49
В Афганистане восемь человек погибли при авиаударе Другие страны 11:48
Фарид Мустафаев: В финале постараюсь выступить лучше, чем в квалификации Общество 11:44
Датские компании могут поделиться с Азербайджаном ноу-хау в области устойчивой энергетики – посол Энергетика 11:33
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Общество 11:32
Пассажиропоток в Китае снизился почти вдвое из-за коронавируса Китай 11:22
В Грузии запущен молокоперерабатывающий завод Бизнес 11:16
Индия и Узбекистан будут обмениваться технологическими стартапами ИКТ 11:15
Обнародован физический объем ВВП Казахстана по итогам 2019 года Бизнес 11:12
Туркменистан подписал с Санкт-Петербургом дорожную карту делового партнерства Бизнес 11:02
Число торговых предприятий в Узбекистане стремительно растет Финансы 11:01
Европа подчеркивает необходимость дальнейшего развития проекта «Южного газового коридора» Энергетика 11:00
Участвуй в викторине и выиграй приз – сюрприз для зрителей Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку Общество 11:00
ВВП Туркменистана в январе 2020 года значительно вырос Бизнес 10:46
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета Бизнес 10:44
Facebook отменила конференцию в Сан-Франциско из-за вспышки коронавируса в КНР США 10:42
Минздрав Туркменистана объявил тендер Тендеры 10:40
Финляндия намерена диверсифицировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном - министерство Бизнес 10:39
Автомобили Узбекского бренда стали лидерами продаж в Казахстане за январь Бизнес 10:26
Казахстанская нефтегазовая компания привлекает диагностические услуги Тендеры 10:24
Готовится третье издание «Красной книги» Азербайджана Общество 10:23
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:22
В Баку стартовал первый день Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) Общество 10:09
Олег Кузнецов: Пашинян сегодня прибегает к тактике мелких провокаций Политика 10:06
Джамил Гасанлы решил "погадать" и опять ошибся - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 09:58
Компания из Саудовской Аравии приступила к строительству ТЭС в Узбекистане Строительство 09:56
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 09:56
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:53
США после вступления в силу первой фазы сделки с КНР создали орган для разрешения споров США 09:38
В 2019 году выросло число посетивших Турцию израильских туристов Турция 09:37
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса Китай 09:36
В Иране рассказали о вероятности войны с США после смерти Сулеймани Политика 09:32
Грузинский международный аэропорт занимает второе место в Европе по темпу росту пассажиропотока Транспорт 09:22
Регулирование трудовых отношений с учителями достигшими максимального возраста не централизовано Общество 09:16
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая Китай 08:45
Все новости