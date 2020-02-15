На соревнования в Баку мы приезжаем как домой - олимпийский чемпион

БАКУ/Trend/ - На соревнования в Баку мы приезжаем, как домой, здесь все родное и знакомое. Об этом сказал в субботу Trend олимпийский чемпион (2016 год), участник Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), белорусский гимнаст Владислав Гончаров.

"Мне нравится арена для соревнований в Баку, она одна из самых любимых. Организация Кубка мира как всегда - на высоте, мы в Баку приезжаем как домой, здесь все родное и знакомое. То, что в 2021 году здесь пройдет Чемпионат мира по прыжкам на батуте - большой плюс, ведь все условия нам хорошо знакомы", - сказал спортсмен.

Говоря о своем выступлении на квалификации, гимнаст добавил, что промежуточным местом в турнирной таблице доволен.

"Можно было выполнить комбинации лучше, но это рабочие моменты. Программу выполнил, однако была задача сделать ее намного удачнее, однако я допустил ошибки, не смог достичь необходимой высоты. Помарки мелкие, возможно от небольшого волнения, наверно сказалось и то, что это первый старт в текущем году. Кубок мира – достаточно важные соревнования, они имеют квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. Я в принципе уже квалифицировался, но небольшой запас себе обеспечить всегда хорошо", - добавил Гончаров.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)