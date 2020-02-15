Президент Ильхам Алиев: Армяне уничтожили наше культурное наследие на оккупированных территориях

БАКУ /Trend/ - Армяне подвергли этнической чистке всех азербайджанцев на наших оккупированных территориях. Они уничтожили наше культурное наследие на оккупированных землях. В Нагорном Карабахе нет никакого исторического наследия Армении.

Как передает Trend cсо ссылкой на Твитер помощника президента Азербайджана Хикмет Гаджиева, об этом в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.