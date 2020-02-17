В Азербайджане изучается общественное мнение о новых учебниках и методических пособиях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось изучение общественного мнения по новым или усовершенствованным учебникам и методическим пособиям I, V и IX классов государственных общеобразовательных школ на 2020-2021 учебный год, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Проекты размещены на сайте www.trims.edu.az в рубрике «находящиеся на общественном обсуждении».

В ближайшее будет завершено размещение на сайте всех проектов.

Там можно ознакомиться с содержанием размещенных проектов, написать свои замечания и предложения, которые могут быть также отправлены на derslik@edu.gov.az

Минобразования приглашает людей науки, работников образования, родителей, надлежащие государственные структуры, различные общественные объединения и всех заинтересованных лиц высказывать мнения, замечания и предложения по обсуждаемым комплектам учебников.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)