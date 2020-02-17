Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО)

Общество 17 февраля 2020 16:15 (UTC+04:00)
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 февраля 2020 года, Главному фотографу бортового журнала «Azerbaijan Airlines», который распространяется на всех рейсах «Азербайджанских Авиалиний», Сергею Киврину была вручена премия Международной ассоциации спортивной прессы за репортаж «Дорога на эйлаг», опубликованный в 2019 году в 60-м номере издания, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS), существующая с 1924 года, является одной из самых авторитетных организаций в мире в своей сфере. Ассоциация представляет ведущие спортивные СМИ пяти континентов.

Ее премия в сообществе журналистов, освещающих спортивные события, считается высшей наградой. В феврале этого года в Будапеште были подведены итоги конкурса AIPS Sport Media Awards 2019. На конкурсе свои работы представили почти две тысячи журналистов из 125 стран. Были названы победители в номинациях «Фотография», «Пишущая пресса» и «Журналистский блог». В том числе, премия была вручена и главному фотографу журнала «Azerbaijan Airlines» Сергею Киврину.

В том, что из многих сотен работ отмечен именно его фоторепортаж «Дорога на эйлаг», посвященный Первому Национальному фестивалю кочевой культуры, несомненно, является заслугой не только сотрудника издания, но также организаторов красочного представления в Гедабексом районе Азербайджана и руководства авиакомпании AZAL, стремящегося как можно более полно ознакомить гостей с жизнью страны.

«Но, прежде всего, это высокая оценка спортивных достижений Азербайджана, его вклада в развитие национальной культуры», - отметил лауреат премии AIPS Сергей Киврин.

Спортивные успехи Азербайджана неоспоримы. Благодаря неустанному вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева, страна заняла прочное место не только среди спортивных держав, но и организаторов международных соревнований. Большинство из них нашли освещение на страницах «Azerbaijan Airlines», как и другие масштабные события, происходящие в стране.

«Своей главной задачей мы видим рассказ об Азербайджане, пропаганду его достижений за границей, что, конечно, должно способствовать как росту международного авторитета нашего государства, так и привлечению туристов в нашу страну», - прокомментировал премию AIPS вице-президент AZAL, руководитель журнала «Azerbaijan Airlines» Эльдар Гаджиев.

А мы, со своей стороны, поздравляем Сергея Киврина, который, помимо премии AIPS, за последние два месяца был награжден золотой медалью Пятого Международного фотосалона (София), а также получил десять призов популярного американского фотографического сайта ViewBug (www.viewbug.com) за снимок «Озеро Гёйгель». Желаем ему новых достижений и ярких репортажей!

Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Image
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Image
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Image
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Image
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Image
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Image
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Image
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фотограф журнала «Azerbaijan Airlines» стал лауреатом премии AIPS (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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