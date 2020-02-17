Общественное объединение "Региональное развитие" реализует для волонтеров в Азербайджане проект по менторству

БАКУ /Trend/ - С целью повышения знаний и навыков молодых волонтеров, расширения их мировоззрения и получения опыта Общественное объединение "Региональное развитие" запустило проект по менторству.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение, согласно проекту, реализуемому в рамках "Программы практики и развития", лица в возрасте 18-25 лет в течение месяца проработают с профессиональными менторами в различных государственных и частных учреждениях, где смогут изучить их опыт. Проект, который продлится три месяца, охватит 200 молодых людей по Баку и регионам.

Желающие принять участие в проекте, могут пройти регистрацию до 29 февраля.

Отметим, что в основе "Программы практики и развития" стоит стратегия обучения и саморазвития. Наряду с возможностью получить опыт и сделать очередной успешный шаг по карьерной лестнице, проект также создает условия для социальной адаптации молодых людей к работе в коллективе.

Регистрацию можно пройти перейдя по ссылке.

Подробную информацию и ответы на другие вопросы можно получить по телефонам (012) 5050150 и "150", а также по электронной почте: info@riib.az.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)