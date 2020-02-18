Из клиники в Баку выписаны два студента, находившиеся на карантине в связи с подозрением на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Накануне были выписаны из бакинского Клинического медцентра два студента, находившихся на карантине в отделении инфекционных болезней в связи с подозрением на коронавирус.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на совместное сообщение пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.
В их здоровье никаких проблем не выявлено.
Согласно информации, в медучреждении, выделенном для лиц, прибывающих из тех мест в мире, где наблюдается вспышка коронавируса, на карантине находится один человек. Его состояние тоже нормальное, и сегодня он будет выписан.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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Из клиники в Баку выписаны два студента, находившиеся на карантине в связи с подозрением на коронавирус