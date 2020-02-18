АПБ Азербайджана строго проверяет импортированное детское питание

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) осуществляет меры по контролю над производимыми и ввозимыми в страну пищевыми продуктами, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Как говорится в сообщении, после поступления на территорию таможни продукция проходит экспертизу согласно уровню риска, который она несет.

Детское питание относится к группе высокого риска, поэтому инспекторы Агентства берут пробы с каждой партии продукции, ввозимой в страну, где они проходят анализ в лабораториях Института пищевой безопасности. Если пробы не отвечают требованиям действующих нормативно-технических документов, то продавать эту продукцию не разрешается: "Агентство возвращает импортированное детское питание стране-производителю или обезвреживает и утилизирует его. И наоборот, если результаты экспертизы положительны, то продукции выдается сертификат пищевой безопасности, согласно которому предприниматели вводят в свободный товарооборот эту продукцию на местном рынке".

В случае, если граждане сталкиваются с проблемами в связи с составом, качеством и безопасностью детского питания, то Агентство просит сообщать об этом на горячую линию 1003.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)