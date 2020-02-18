В Азербайджане презентуют фильм и фотовыставку о волонтерстве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По заказу и при организации Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР) в Азербайджане снимается документальный фильм и готовится фотовыставка, посвященные истории волонтерской деятельности в Азербайджане.

Проект реализует Бакинский Медиацентр (Baku Media Center), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ООРР.

В связи с тем, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2020 год был объявлен в Азербайджане Годом волонтеров, ООРР реализует в стране различные мероприятия и социальные проекты по расширению волонтерского движения в стране, обеспечению их индивидуального развития и эффективной занятости, укреплению у молодежи чувства социальной ответственности, патриотизма, ценностей государственности и гуманизма.

Документальный фильм и фотовыставка будут повествовать о том, как благодаря успешной молодежной политике, реализуемой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, волонтерская деятельность, начавшаяся с целью укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами и гражданским обществом после возвращения к власти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева вступила в новый этап развития, как креативностью, инициативностью, инновационным мышлением молодежи в волонтерскую деятельность было привнесено новое дыхание.

Они также расскажут о деятельности молодежи в качестве волонтеров в различных государственных структурах, на песенном конкурсе "Евровидение-2012", I Европейских играх в 2015 году, IV Играх исламской солидарности в 2017 году, "Формуле-1" и других крупномасштабных мероприятиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)