Определено число работников Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров принял решение в связи с определением территориальной принадлежности региональных управлений, а также численности персонала Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и решением связанных с этим материально-технических вопросов, сообщили Trend в Кабинете министров.

Согласно решению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, было утверждено распределение территориальной принадлежности региональных управлений Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Также, численный предел работников Госслужбы утверждается в 215 штатных единиц, в том числе по аппарату региональных управлений, в целом, - в 20 штатных единиц, по охранникам памятников - в 195 штатных единиц.