Корея объявила стипендиальную программу на 2020-2021 учебный год
БАКУ/Trend/ - Республика Корея объявила стипендиальную программу на 2020-2021 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство образования, науки и технологий.
Стипендиальная программа объявлена по степеням бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
В программе могут участвовать лица, родившиеся после 1 сентября 1980 года.
Срок последнего обращения – 13 марта 2020 года.
В рамках программы в Корее будут обучаться 6 человек.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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