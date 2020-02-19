БАКУ/Trend/ - Республика Корея объявила стипендиальную программу на 2020-2021 учебный год, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство образования, науки и технологий.

Стипендиальная программа объявлена по степеням бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

В программе могут участвовать лица, родившиеся после 1 сентября 1980 года.

Срок последнего обращения – 13 марта 2020 года.

В рамках программы в Корее будут обучаться 6 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)