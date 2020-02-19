В Азербайджане подготовлена Национальная стратегия по развитию социального обслуживания

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения подготовило Национальную стратегию по развитию социального обслуживания в Азербайджане, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

Согласно проекту, главной целью Стратегии является повышение доступности высококачественных социальных услуг нуждающимся гражданам на основе модернизации их организационных, экономических и правовых механизмов, их совершенствование в соответствии с международными нормами и стандартами, обеспечение адресности.

В основные задачи Стратегии входят совершенствование законодательной базы в сфере оказания социальных услуг, расширение сети учреждений для их оказания, создание и применение новых моделей, опирающихся не передовой опыт мировых стран, усиление кадрового потенциала в соответствующей сфере и прочее.

В связи с проектом, который был представлен для общественного обсуждения на сайте министерства в прошлом году, уже получены мнения и предложения институтов гражданского общества. В настоящее время идут работы по получению мнений и предложений от надлежащих структур и совершенствованию проекта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)