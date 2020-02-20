Бакинский метрополитен о причине задержек в движении поездов
БАКУ /Trend/ - Причиной задержки в движении поездов на линии «Дарнагюль» - «Ази Асланов» бакинского метро стала плотность пассажиропотока, сообщил Trend в четверг руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, число пассажиров, использующих метро, в течение недели возросло.
"В связи с этим на станциях «Эльмляр Академиясы», «Кероглу», «Нариман Нариманов» были задержки в движении поездов в 5-8 минут в зависимости от станции. Причиной были не технические проблемы. Как известно, количество пассажиров ранее относительно сократилось в связи с каникулами в учебных заведениях. Сейчас же вновь наблюдается плотность пассажиропотока», - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Садраддин Агджаев)
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