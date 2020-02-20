В Сумгайыте будут снесены жилые здания старой постройки - ИВ
БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте будут снесены жилые здания старой постройки.
Об этом сообщили в четверг Trend в ИВ Сумгайыта.
Согласно информации, эти здания были построены в 40-50-х годах прошлого века, и срок их эксплуатации истек.
«Также будет обновлена кровля и отремонтирован фасад около 200 жилых зданий, восстановлена отопительная система в 600 зданиях. Этот процесс начнется в текущем году», - сказали в ИВ.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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