В Сумгайыте будут снесены жилые здания старой постройки - ИВ

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте будут снесены жилые здания старой постройки.

Об этом сообщили в четверг Trend в ИВ Сумгайыта.

Согласно информации, эти здания были построены в 40-50-х годах прошлого века, и срок их эксплуатации истек.

«Также будет обновлена кровля и отремонтирован фасад около 200 жилых зданий, восстановлена отопительная система в 600 зданиях. Этот процесс начнется в текущем году», - сказали в ИВ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)