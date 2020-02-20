Обнародовано количество обращений в медучреждения в рамках ОМС

БАКУ/Trend/ - В январе этого года больше всего обращений от населения Азербайджана на территориях, где применяются услуги по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), были связаны с неустановленными заболеваниями верхних дыхательных путей.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Госагентства по ОМС Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

Глава Агентства сказал, что до 15 февраля текущего года в медучреждениях 23 регионов, где применяется ОМС, с 607 063 обращениями обратилось 381 482 человека. По этим обращениям было оказано 1 321 592 медицинских услуг: "Большинство обращений до 15 февраля были связаны с неустановленными острыми инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей. По этим болезням было зарегистрировано 12 182 обращения. Больше всего обращений было по общему медосмотру (7189), высокому кровяному давлению (6215), другим общим осмотрам (5372), независимому от инсулина сахарному диабету (5231) и другим болезням. Регионы, где было больше всего обращений граждан, - это Мингячевир (76 992), Евлах (48 325), Хачмаз (43 030), Шеки (42 896) и Габала (42 874).