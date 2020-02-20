Обнародовано количество обращений в медучреждения в рамках ОМС (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В январе этого года больше всего обращений от населения Азербайджана на территориях, где применяются услуги по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), были связаны с неустановленными заболеваниями верхних дыхательных путей.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Госагентства по ОМС Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

Глава Агентства сказал, что до 15 февраля текущего года в медучреждениях 23 регионов, где применяется ОМС, с 607 063 обращениями обратилось 381 482 человека. По этим обращениям было оказано 1 321 592 медицинских услуг: "Большинство обращений до 15 февраля были связаны с неустановленными острыми инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей. По этим болезням было зарегистрировано 12 182 обращения. Больше всего обращений было по общему медосмотру (7189), высокому кровяному давлению (6215), другим общим осмотрам (5372), независимому от инсулина сахарному диабету (5231) и другим болезням. Регионы, где было больше всего обращений граждан, - это Мингячевир (76 992), Евлах (48 325), Хачмаз (43 030), Шеки (42 896) и Габала (42 874).

Больше всего медицинских услуг оказали Мингячевирская городская центральная больница (244 747), Евлахская районная центральная больница (108 376), Агдашская районная центральная больница (92 151), Хачмазская районная центральная больница (72 757) и Шекинская районная центральная больница (84 350).

Алиев отметил, что созданы медицинские территориальные подразделения по административно-территориальным единицам: "Из 11 филиалов Агентства шесть уже функционируют. В настоящее время применение ОМС охватывает пять медицинских территориальных подразделений".

Что касается числа обращений в них, то председатель правления Госагентства сказал, что до 15 февраля больше всего обращений было по Шеки-Загатальскому медицинскому территориальному подразделению - 169 204: "По Барда-Евлахскому было 149 683, Губа-Хачмазскому - 124 350, Гекчай-Кюрдамирскому - 83 562 и Нагорному Ширвану - 80 264 обращений".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)