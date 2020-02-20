Некоторые больные в Азербайджане смогут непосредственно обращаться к врачам-специалистам

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам наших исследований, в связи с некоторыми заболеваниями граждане смогут обращаться по месту регистрации к врачу-специалисту без направления семейного врача и оплаты суммы совместного финансирования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции в правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, порой может оказаться, что семейный врач не имеет достаточной квалификации по вопросу, в связи с которым обращается пациент.

"Во избежание неудобств для людей, считаем что нужно создать условия для прямого обращения к врачу-специалисту без оплаты суммы совместного финансирования. В скором времени мы предоставим подробную информацию о том, по каким заболеваниям и направлениям гражданин сможет непосредственно обратиться к врачу-специалисту без направления семейного врача", - сказал Алиев.

Напомним, что сумма совместного финансирования — это определенная часть стоимости медицинской услуги, которая должны быть оплачена застрахованным.

Отметим, что если гражданин без направления семейного врача обратится в медицинское учреждение по месту регистрации для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях, то по каждому страховому случаю он должен будет выплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов. В случае обращения по аналогичному вопросу на другой административной территории, то по каждому страховому случаю он должен будет также оплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов. Если гражданин без направления семейного врача обратится для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в медучреждение, находящееся вне медицинского территориального подразделения, где он зарегистрирован, то по каждому страховому случаю он должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 15 манатов.