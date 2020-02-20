Завтра утром в Баку местами ожидается моросящий дождь

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами моросящий дождь, туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем – 7-10, в Баку ночью – 3-5, днем – 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью – 2-6, днем – 11-16 тепла, в горах ночью – 0-5 мороза, днем – 0-5 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)