В НИИ Азербайджана должна быть создана гибкая и открытая науке структура - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Есть необходимость в масштабной работе в направлении оптимизации деятельности кадров, занятых научными исследованиями и лечебным делом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на встрече с руководителями НИИ сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Оценив учреждение структуры как продолжение осуществляемых в стране реформ председатель правления отметил, что работа с НИИ является одним из приоритетных вопросов.

"В первую очередь, в институтах должна быть создана современная, гибкая и открытая науке структура. Для осуществления работы по оптимизации в управлении медучреждениями и достижения развитие в обоих направлениях - лечебном деле и научных исследованиях - следует применить международный опыт", - сказал Байрамлы.

Он подчеркнул, что Агентство по обязательному медицинскому страхованию утвердило Медицинские территориальные подразделения согласно административно-территориальному делению Азербайджана, и сообщил, что основной целью является эффективное использование ресурсов и кадрового потенциала медучреждений, оптимизация их деятельности, а также обеспечение доступа населения к различным видам медицинских услуг.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)