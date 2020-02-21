В субботу в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, морось, северо-восточный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем – 8-12, в Баку ночью – 4-6, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром в ряде восточных районов ожидается дождь, местами туман. Ветер восточный.

Ночью - 3-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем - 3-8 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)