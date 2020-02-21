Подготовка кадров в сфере кибербезопасности является важной задачей - Рауф Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Подготовка кадров в сфере кибербезопасности является важной задачей.

Как сообщает Trend в пятницу, об этом на пресс-конференции сказал директор ООО "Центр внедрения и обучения информационно-коммуникационным технологиям" Рауф Джаббаров.

По его словам, в стране недостаточно специалистов в этой сфере. "Начиная с прошлого года, Центр внедрения и обучения информационно-коммуникационным технологиям уделяет особое внимание подготовке кадров. Проводятся тренинги, а успешно прошедшим их предоставляются сертификаты международных компаний", - сказал Джаббаров.

Напомним, что 2-6 марта текущего года в Азербайджане пройдет II международная "Неделя кибербезопасности", организуемая министерством транспорта, связи и высоких технологий. Ее целью является повышение эффективности взаимодействия в этой области и уровня просвещения.

По словам Джаббарова, в ходе "Недели кибербезопасности" будет отмечена важность получения этих сертификатов. "Кроме того, на основе созданной нами программы будет проведено обучение в сфере программирования, а также по повышению уровня уже имеющихся специалистов в данной области", - добавил он.

(Автор: Наргиз Исмаилова)