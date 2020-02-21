Прогноз погоды на выходные в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В выходные на Большом и Малом Кавказе преимущественно без осадков, ночью и утром местами будет туман, в восточных районах изморось. Ожидается умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха – 0-5, днем – 7-12 градусов тепла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринском регионе ожидаются переменные дожди, 23 февраля преимущественно без осадков. Утром в горах туман, умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха – 4-8, днем – 8-13 градусов тепла, в горах ночью – 2-5 мороза, днем – 5-10 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, морось, умеренный западный ветер. Ночью – 2-6, днем – 8-13 градусов тепла.

В низменных районах завтра преимущественно без осадков, однако ночью 22 февраля в некоторых восточных районах ожидается морось. Утром местами туман, умеренный западный ветер. Ночью – 3-7, днем – 10-15 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков. На некоторых территориях туман, умеренный западный ветер. Ночью – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 4-9 градусов тепла.

На выходные в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, морось, юго-восточный ветер. Ночью – 4-7, днем – 9-13 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)