Банк Республика объявил о бесплатном обслуживании корпоративных клиентов

Баку, 24 февраля 2020.

Ищете надежного банка-партнера для своего бизнеса? Думаете в каком банке более удобно открыть счет? Предпочитаете банк, который использует современные банковские технологии?

Тогда не теряйте время - выбирайте Банк Республику, банк с немецким капиталом!

Потому что Банк Республика изменил условия - стал #ещевыгоднее!

Теперь представители малого и средного бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Банк, смогут БЕСПЛАТНО получать ряд банковских продуктов и услуг, а также БЕСПЛАТНО проводить некоторые кассовые операции. Это:

v Банковский счет в любой валюте;

v Бизнес карта на 5 лет;

v Зарплатные карты с возможностю овердрафта;

v Современный и многофункциональный Интернет-банкинг;

v Pos-терминал для безналичных расчетов;

v Срочные Внутрибанковские переводы;

v Обмен валюты с выгодным обменным курсом.

Клиенты, открывающие текущие счета по предложенным Банком выгодным условиям, также приобретают бизнес-карту, со сроком на 5 лет. Посредством бизнес-карты предприниматели смогут управлять средствами на текущих счетах, не посещая Банк, а также оплачивать налоги и пошлины, командировочные расходы сотрудников, коммунальные услуги и т.д.

Приобретая зарплатную карту, руководители предприятий получают возможность перечислить зарплаты своих сотрудников на счета, не посещая филиалы Банка, посредством современной системы интернет банкинга.

Установив POS-терминалы, предприниматели смогут совершать все платежи в торговых центрах и на рынках на безналичных условиях.

Если вы ищете надежный, удобный и доступный банк – Банк Республика именно то, что вам нужно! Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.