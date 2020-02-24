Банк Республика объявил о бесплатном обслуживании корпоративных клиентов
Баку, 24 февраля 2020.
Ищете надежного банка-партнера для своего бизнеса? Думаете в каком банке более удобно открыть счет? Предпочитаете банк, который использует современные банковские технологии?
Тогда не теряйте время - выбирайте Банк Республику, банк с немецким капиталом!
Потому что Банк Республика изменил условия - стал #ещевыгоднее!
Теперь представители малого и средного бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Банк, смогут БЕСПЛАТНО получать ряд банковских продуктов и услуг, а также БЕСПЛАТНО проводить некоторые кассовые операции. Это:
v Банковский счет в любой валюте;
v Бизнес карта на 5 лет;
v Зарплатные карты с возможностю овердрафта;
v Современный и многофункциональный Интернет-банкинг;
v Pos-терминал для безналичных расчетов;
v Срочные Внутрибанковские переводы;
v Обмен валюты с выгодным обменным курсом.
Клиенты, открывающие текущие счета по предложенным Банком выгодным условиям, также приобретают бизнес-карту, со сроком на 5 лет. Посредством бизнес-карты предприниматели смогут управлять средствами на текущих счетах, не посещая Банк, а также оплачивать налоги и пошлины, командировочные расходы сотрудников, коммунальные услуги и т.д.
Приобретая зарплатную карту, руководители предприятий получают возможность перечислить зарплаты своих сотрудников на счета, не посещая филиалы Банка, посредством современной системы интернет банкинга.
Установив POS-терминалы, предприниматели смогут совершать все платежи в торговых центрах и на рынках на безналичных условиях.
Если вы ищете надежный, удобный и доступный банк – Банк Республика именно то, что вам нужно! Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.