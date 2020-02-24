Президент Ильхам Алиев изменил состав Комиссии по Государственным премиям

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ "Об утверждении нового состава Комиссии по Государственным премиям по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе".

Согласно указу, утвержден нижеуказанный новый состав Комиссии по Государственным премиям по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе:

Председатель комиссии

Али Асадов - премьер-министр Азербайджана

Члены комиссии

Али Ахмедов – вице-премьер Азербайджана

Рамиз Мехтиев - президент Национальной академии наук Азербайджана

Абульфас Гараев - министр культуры Азербайджана

Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджана

Джейхун Байрамов - министр образования Азербайджана

Анар Гулиев - председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре

Ибрагим Гулиев - первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Иса Габиббейли - первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Исмаил Гаджиев - председатель Нахчыванского отдела Национальной академии наук Азербайджана

Фархад Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

Омар Эльдаров - ректор Азербайджанской академии художеств

Сиявуш Керими - ректор Азербайджанской национальной консерватории

Ахлиман Амирасланов - действительный член Национальной академии наук Азербайджана

Абель Магеррамов - действительный член Национальной академии наук Азербайджана

Эльбай Гасымзаде - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана

Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджана

Магеррам Гасымлы - председатель Объединения ашугов Азербайджана

Чингиз Абдуллаев - секретарь Союза писателей Азербайджана

Джалал Аббасов - секретарь Союза композиторов Азербайджана

Натиг Алиев - народный художник

Мёвлюд Сулейманлы - народный писатель

Упраздняется часть первая указа Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Комиссии по Государственным премиям по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе" от 27 апреля 2018 года № 26.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.