Президент Ильхам Алиев изменил состав Комиссии по Государственным премиям
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ "Об утверждении нового состава Комиссии по Государственным премиям по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе".
Согласно указу, утвержден нижеуказанный новый состав Комиссии по Государственным премиям по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе:
Председатель комиссии
Али Асадов - премьер-министр Азербайджана
Члены комиссии
Али Ахмедов – вице-премьер Азербайджана
Рамиз Мехтиев - президент Национальной академии наук Азербайджана
Абульфас Гараев - министр культуры Азербайджана
Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджана
Джейхун Байрамов - министр образования Азербайджана
Анар Гулиев - председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре
Ибрагим Гулиев - первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Иса Габиббейли - первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Исмаил Гаджиев - председатель Нахчыванского отдела Национальной академии наук Азербайджана
Фархад Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли
Омар Эльдаров - ректор Азербайджанской академии художеств
Сиявуш Керими - ректор Азербайджанской национальной консерватории
Ахлиман Амирасланов - действительный член Национальной академии наук Азербайджана
Абель Магеррамов - действительный член Национальной академии наук Азербайджана
Эльбай Гасымзаде - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана
Шафига Мамедова - председатель Союза кинематографистов Азербайджана
Магеррам Гасымлы - председатель Объединения ашугов Азербайджана
Чингиз Абдуллаев - секретарь Союза писателей Азербайджана
Джалал Аббасов - секретарь Союза композиторов Азербайджана
Натиг Алиев - народный художник
Мёвлюд Сулейманлы - народный писатель
Упраздняется часть первая указа Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Комиссии по Государственным премиям по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе" от 27 апреля 2018 года № 26.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.