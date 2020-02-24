В Клинический медцентр в Баку помещены два человека из Ирана (Эксклюзив)
БАКУ/Trend/ - В связи с подозрением на коронавирус сегодня утром в отделение инфекционных болезней первого Клинического медцентра в Баку доставлены два человека, сообщили в понедельник Trend. в Центре.
Как говорится в сообщении, один из них гражданин Азербайджана, работающий в иранской Астаре, другой - гражданин Ирана, приехавший в Азербайджан: "Оба были обследованы, признаков коронавируса у них не выявлено. У одного температура была 37,1, у другого - 37,3. Оба помещены на карантин".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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