В Швейцарии почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Посольство Азербайджана в Швейцарской Конфедерации, при поддержке диаспорских организаций “Азербайджано-Турецкая Культурная Ассоциация”, “Друзья Азербайджана” и “Азербайджанский Культурный Центр в Швейцарии” организовала церемонию, посвященную 28-й годовщине Ходжалинского геноцида в Азербайджано-Турецком Культурном Центре в городе Золотурн.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации г-жа Ханум Ибрагимова приветствовала гостей и пригласила их почтит память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания. Посол начала своё выступление со слов общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что «Ходжалинский геноцид, совершенный против народа Азербайджана, с его невероятной жестокостью и бесчеловечными методами наказания, в целом является актом зверства в истории человечества. Этот геноцид также является историческим преступлением против всего человечества».

Посол также дала подробную информацию о причинах и последствиях Ходжалинской трагедии и сказала, что Ходжалинская резня была самым ужасным преступлением, совершенным против мирного азербайджанского населения во время армянской оккупационной войны против Азербайджана. Говоря о работе, проделанной правительством Азербайджана и диаспорой по признанию международным сообществом ходжалинских событий геноцидом, Х.Ибрагимова рассказала о компании «Справедливость Ходжалы!», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой и поделилась достижениями в деле международного признания Ходжалинского геноцида. В конце своего выступления посол сказала, что глава нашего государства во время всех своих зарубежных визитов всегда информирует своих собеседников о фактах кровавой трагедии, совершенной армянами. В этом контексте, она проинформировала участников о том, что 15 февраля этого года, во время Мюнхенской конференции по безопасности, состоялась панельная дискуссия по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашина. Во время этой панельной дискуссии Глава государства еще раз проинформировал мировую общественность о том, что Армения является государством-оккупантом, что они совершили геноцид против нашего народа и призвал международное сообщество принять необходимые меры против страны-агрессора.

Потом глава “Азербайджано-Турецкой Культурной Ассоциации” Джавзет Арас поприветствовал гостей и сказал, что Ходжалинская трагедия является продолжением и самый кровавой страницей политики этнических чисток, проводимой армянскими шовинистами-националистами против

азербайджанцев, и призвал азербайджанцев объединит усилия для защиты национальных интересов Азербайджана.

После выступлений был показан документальный фильм «613».

Посольство также представило выставку, отражающую ужасы Ходжалинского геноцида, а также наглядные пособия по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту.

После официальной части мероприятия участники были приглашены к поминальной трапезе.