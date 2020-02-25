Министры здравоохранения Азербайджана и Турции обсудили меры предупреждения угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министрами здравоохранения Азербайджана и Турции – Огтаем Ширалиевым и Фахреддином Годжа.

Об этом написал на своей странице в соцсети Twitter турецкий министр, сообщает во вторник Trend.

Фахреддин Годжа отметил, что с азербайджанским коллегой обсуждались взаимные меры двух государств по предупреждению угрозы коронавируса в связи со случаями заражений, регистрируемых в соседних странах

(Текст: Кямаля Сеидова)