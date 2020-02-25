АО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - В связи со шквалистым ветром, который начался в ряде регионов страны, ОАО «Азеришыг» перешло на усиленный режим работы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на АО.

В настоящее время порывистый ветер наблюдается в Дашкесанском, Гедабейском, Шамкирском, Товузском, Агстафинском и Газахском районах, а также в Хачмазском, Сиязаньском и Шабранском районах.

В связи с возможными авариями и обрывами на линиях электропередач «Азеришыг» принимает упреждающие меры. В данный момент на территории страны проблем с электроснабжением нет.

ОАО «Азеришыг» просит потребителей информировать круглосуточный call-center 199 в связи с любыми возможными трудностями.

Напомним, что ранее Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупреждал, что сегодня временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)