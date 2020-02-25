Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами туман, морось, в течение дня умеренный южный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем – 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана вечером и утром местами ожидается дождь, на горных территориях - снег. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью - 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)