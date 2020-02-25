Кто такой нутрициолог-диетолог?

В последнее время часто приходится слышать мнение, что только врачи могут быть диетологами и нутрициологами, и консультировать людей по вопросам правильного питания. Это категорически неверное замечание, идущее вразрез с современным подходом к подготовке специалистов в области рационального питания.

Направление диетологии и нутрициологии является одной из самых востребованных специализаций медицинской деятельности, а также охватывает сферу спорта и оздоровительного фитнеса, индустрию красоты и wellness. И в этой сфере обучаются люди совершенно разных специальностей, не имеющих отношения к медицинской деятельности.

Академия нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) на сегодня единственная организация в Азербайджане, которая дает возможность пройти комплексное и полноценное обучении диетологии, не выезжая за пределы республики. Как отметила основатель и руководитель ANDOP Севиндж Заман, на сегодня значительное число тех, кто хочет пройти обучение, это люди, не имеющие медицинского образования.

По ее словам, обучение проходит в течении нескольких месяцев, в течении которых участники обучаются базовым понятиям в сфере диетологии: пищевые нутриенты, состав и влияние на организм продуктов питания, рациональное и сбалансированное питание. Все участники в обязательном порядке проходят модули, затрагивающие основы медицины — это знания по анатомии и физиологии пищеварительного тракта, а также биохимии. После этого участники знакомятся с особенностями питания при различных заболеваниях и состояниях человека. В рамках курса мы приглашаем врачей-клиницистов, которые проводят занятия по практической части.

- Важно понимать, что врачи-диетологи имеют право работать с больными людьми в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, а также вести частную практику; а человек без медицинского образования, нутрициолог-диетолог, консультирует здоровых людей, не имеющих заболеваний в острой стадии, - сказала С. Заман.

Таким образом, нутрициолог-консультант помогает человеку сбалансировать рацион, составив ему программу питания, с учетом индивидуальных особенностей организма. Он своими рекомендациями способствует похудению или набору веса человека, обеспечивая его физиологические потребности в пищевых нутриентах: белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах. Такая поддержка позволяет решить все проблемы, связанные с питанием, благодаря чему возможна профилактика большинства заболеваний, имеющих алиментарные причины возникновения.

Сейчас в Азербайджане развивается тренд на здоровый образ жизни, включающий в себя физическую активность и правильное питание. К сожалению, часто мы принимаем пищу, и при этом не осведомлены о том, что требуется организму для нормального функционирования. Вот здесь очень важна роль нутрициолога, который может скорректировать рацион человека с тем расчетом, чтобы его организм получал все необходимые ему элементы. В идеале - в каждой семье должен быть человек, которые имеет знания в области нутрициологии, который будет понимать о значении пищи для жизнедеятельности и профилактики заболеваний.