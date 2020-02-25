Самый сильный ветер в Азербайджане зафиксирован в двух регионах

БАКУ /Trend/ - Самый сильный ветер сегодня зафиксирован в Нафталане и Гяндже.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, по состоянию на 17:00 вторника, на территории республики наблюдалась нестабильная погода, дул сильный северо-западный ветер.

Скорость ветра в Нафталане и Гяндже порой достигала 30-35, в Тертере - 32, в Барде - 30, в Нефтчале и Агдаме - 28, в Евлахе и Дашкесане - 25, в Гёкчае - 24, в Агстафе и Товузе - 22, в Набране и Бейлагане - 20, в Мингячевире - 19, в Баку - 30, в Маштаге - 25, в Сумгайыте - 24, на Нефтяных камнях и Пираллахы - 23, на острове Чилов - 21 метр в секунду.

Согласно информации метеостанции на Нефтяных камнях, высота волн в море достигала 3,8 метра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)