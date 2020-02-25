Вернувшиеся из Ирана в Азербайджан 23 человека помещены в больницу

БАКУ /Trend/ - Минздрав и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) распространили совместную информацию.

Как сообщает во вторник Trend согласно совместной информации, 23 человека, которые находились на территории Ирана, где зафиксирована вспышка заболевания, с целью обследования помещены в Джалилабадскую центральную районную больницу. В ходе предварительной проверки было установлено, что у двух из них была слегка повышенная температура. Серьезных проблем со здоровьем ни у кого из них не обнаружено. Врачебные наблюдения будут продолжаться до истечения срока карантина.

В информации отмечается, что большинство упомянутых людей побывали в Иране.

"Просим граждан страны деликатно отнестись к данному вопросу, и не доверять ложной информации, распространяемой посредством социальных сетей с целью вызвать ажиотаж", - говорится в информации.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)