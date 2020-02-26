Студент БВШН показал самые высокие результаты по стране на вступительном экзамене
БАКУ/Trend - Студент Бакинской Высшей Школы Нефти показал самые высокие результаты по стране на вступительном экзамене в магистратуры высших учебных заведений и НАНА, проведенном Государственным экзаменационным центром 23-го февраля.
Студент пятого курса факультета нефтегазовой инженерии Бакинской Высшей Школы Нефти Сеймур Рагимов набрал самый высокий балл (95 баллов) на вступительном экзамене.
В 2015 году он с 678 баллами был принят в Бакинскую Высшую Школу Нефти для обучения на степень бакалавра.
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