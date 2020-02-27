Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем – 10-14, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 2-7, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)