На Каспии произошло землетрясение

БАКУ/Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки зарегистрированы в 14:25 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3.3, очаг залегал на глубине 45 километров.